Ghoulam critica Cardinale: «Da un club come il Milan ti aspetti di più, alla squadra manca questo». Le ultimissime notizie

Ospite a Sky Calcio Club, Ghoulam si è espresso in questo modo sul momento difficile che sta attraversando il Milan.

PAROLE – «Questo Milan manca di continuità di rendimento, ma non solo in campo con i risultati, anche fuori vedo una società diversa. Da un club storico come il Milan forse ti aspetti di più, anche se mi rendo conto non sia facile da gestire».