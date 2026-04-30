HANNO DETTO
Gervasoni rompe il silenzio: verità davanti ai PM. Le dichiarazioni
Gervasoni e l’inchiesta Varopoli: faccia a faccia a Milano. L’ex arbitro è pronto a sottoporsi all’interrogatorio odierno
A differenza della strategia adottata da Gianluca Rocchi, il supervisore VAR Andrea Gervasoni ha deciso di affrontare gli inquirenti. Accompagnato dal suo legale Michele Ducci, l’ex arbitro — attualmente autosospeso dopo l’iscrizione nel registro degli indagati per frode sportiva — è arrivato questa mattina presso la caserma della Guardia di Finanza “Silvio Novembre” di Milano. Gervasoni ha manifestato fin da subito una posizione collaborativa. Le dichiarazioni:
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LE PAROLE DI GERVASONI – «Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò».
LE PAROLE DEL SUO AVVOCATO – «Risponderemo a quello che ci chiederanno. Noi siamo qui per un episodio solo»