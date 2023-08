Bovolenta sicuro: «Leao merita la 10, ecco perchè»

Germano Bovolenta, noto giornalista, ha commentato la decisione di Rafael Leao di prendere la maglia numero 10: le sue parole

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Germano Bovolenta ha parlato così della scelta di Leao di prendere la maglia numero 10 del Milan:

Rafa Leao adesso ha il 10. Se lo merita? Certo. Si è preso quella maglia, quel numero, e si è messo una mano sul cuore e una sulla schiena. «È mio». Giusto, Re Leone, ma cerca di tenerlo da conto, trattalo bene, custodiscilo con cura. Non è vero che è in via d’estinzione, che con la personalizzazione delle maglie, dei nomi e dei numeri è stato retrocesso a un ruolo marginale, come un 4 qualsiasi. Se ha avuto momenti di sbandamento, la colpa non è sua, ma di chi lo ha indossato. E ogni riferimento a Honda, Calhanoglu e Diaz è puramente casuale. Il numero dieci è sempre il dieci, anche quando qualcuno dice che non è più di moda. È stato, è e resterà sempre magico. Perché è passione e poesia, Pelè e Maradona, Platini e Messi