Gentile: «Crisi gol Milan? Secondo me una scelta è stata azzardata»

Riccardo Gentile, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul momento del Milan in campionato:

«Scelta azzardata non tanto continuare con Ibra, ma il sostituto non no è mai stato un gran realizzatore, anche se segna gol fondamentali ma non sono tantissimi, ha tante qualità ma numericamente ti manca il gol. Poi se non arriva il supporto nemmeno dalla trequarti, è vero che ha sistemato la difesa non subendo gol, ma nemmeno li fai. La storia recente che ha rallenatato i rossoneri»