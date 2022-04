Genta: «Chi riesce a correggere i suoi difetti vince lo scudetto»

Carlo Genta intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport durante Sunday Morning si è così espresso sulla lotta scudetto in Serie A

Carlo Genta intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport durante Sunday Morning si è così espresso sulla lotta scudetto in Serie A

«Il Milan rimane li anche se ha confermato dei difetti perchè al di là dell’ansia se vuoi vincere lo scudetto certe partite le devi portare a casa. Pioli aveva trovato un assetto che mi sembrava corretto con Kessié in quello strano ruolo di trequartista pi ha riprovato con Diaz che però è un giocatore che in questo momento non ci sta e quindi cerca di correggersi. Il dato positvo è che il Milan prende pochissimi gol ha vinto molte partite alla corto muso di Allegri pensavo che avesse corretto questo difetto contro il Bologna è risaltato fuori. Anche le altre hanno i loro difetti altrimenti non staremmo qui a raccontare questo tipo di campionato. Chi riesce a correggere prima i suoi difetti strutturali vince lo scudetto»



MONDIALE ALLENATORI – «Lo darei a quello che è davanti con meno personale di livello a disposizione quindi nel rapporto qualità prezzo lo darei a Pioli»