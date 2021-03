Genoa-Milan Primavera 0-0: partiti! E’ iniziata adesso la gara LIVE

Genoa-Milan Primavera LIVE: formazioni ufficiali, sintesi, cronaca testuale, tabellino, pagelle e post-partita del match di campionato

Genoa-Milan Primavera live: Al Begato 9 di Genova va in scena la sfida tra rossoblù e rossoneri, valida per la quindicesima giornata del campionato di Primavera 1. Fischio d’inizio alle ore 15:00. Le due compagini sono a pari punti in classifica, a -2 dalla zona playoff. Gli uomini di Giunti tenteranno di portare a casa la vittoria dopo il pareggio al Vismara contro la Roma (0-0).

Genoa-Milan Primavera 0-0, tabellino

MARCATORI:

GENOA (3-5-2): Agostino; Serpe, Zaccone, Dellepiane; Della Pietra, Turchet, Cenci, Dumbravanu, Piccardo; Kallon, Besaggio.

MILAN (4-4-2): Jungdal; Stanga, Obaretin, Di Gesù, Saco; Michelis, Frigerio, Mionic, Tonin; El Hilali, Roback.

ARBITRO: Cudini (Fermo)

AMMONITI: Obaretin (Milan)

Genoa-Milan Primavera, cronaca testuale

20′: Aumenta i giri del motore il Genoa, che si propone con più costanza nei pressi dell’area di rigore rossonera.

5′: Tanto disordine in questo avvio di gara.

1′: Partiti! E’ iniziata Genoa-Milan.

Genoa-Milan Primavera, formazioni ufficiali

