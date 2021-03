Milan Primavera Roma LIVE: formazioni ufficiali, sintesi, cronaca testuale, tabellino, pagelle e post-partita del match di campionato

Termina sul risultato di 0-0 la quattordicesima giornata di campionato Primavera tra Milan e Roma. Dominio del possesso dei rossoneri, che hanno tenuto Jens Petter Hauge in campo per tutti i 90 minuti, ma le occasioni più ghiotte sono state giallorosse con due pali colpiti.

1′ Partiti – Iniziata la gara del Vismara tra Milan e Roma.

2′ Tiro di Roback – Azione personale dello svedese che però conclude fuori.

7′ Occasione per il Milan – Hauge salta il diretto avversario e guadagna il fondo, il suo cross non trova però compagni in posizione avanzata.

15′ Occasione per la Roma – Podgoreanu prova il cross teso, la palla si perde sul fondo.

18′ Tiro di Providence – Azione personale dell’attaccante della Roma, il suo sinistro è deviato in coroner da Obaretin.

25′ Tiro di Providence – Serie di finte e controfinte, la conclusione da fuori area non preoccupa Jungdal che blocca centralmente.

29′ Palo di Milanese – Conclusione da lontano ad incrociare del giocatore giallorosso, la palla sbatte sul palo. Sulla ribattuta Providence conclude fuori.

32′ Tiro di Frigerio – Conclusione strozzata del centrocampista rossonero su assist di Hauge, la palla si perde sul fondo.

37′ Occasione per il Milan – Bella azione confezionata da Hauge e Roback che si trovano bene in campo, il norvegese pesca lo svedese che però si vede deviare la conclusione in corner.

45′ Fine del primo tempo – L’arbitro Carrione non decreta minuti di recupero.

50′ Tiro di Brambilla – sinistro del centrocampista rossonero, para Mastrantonio.

53′ Tiro di Podgoreanu – Mancino a giro dell’attaccante giallorosso, blocca Jungdal.

56′ Occasione per il Milan – Filtrante per Kerkez, che in area accomoda per il sinistro di Nasti, palla fuori.

60′ Occasione per il Milan – Punizione di Mionic diretta verso il secondo palo, Mastrantonio esce male ma riesce comunque a deviare in corner.

61′ Tiro di Roback – Su calcio d’angolo è Roback ad uscire dall’area e tentare la conclusione al volo. Palla alta.

64′ Tiro di Mionic – Hauge pesca Mionic al limite dell’area, destro a giro ma risposta spettacolare di Mastrantonio che respinge in corner.

69′ Tiro di Ciervo – La sua conclusione è deviata in corner da un difensore.

74′ Palo di Tall – Disattenzione della difesa rossonera con Tall che solo nel cuore dell’area di rigore colpisce in pieno il palo alla sinistra di Jungdal.

75′ Tiro di Roback – Si divora il vantaggio l’attaccante svedese dopo una bella invenzione di Hauge che lo pesca in area, la conclusione sbilenca che larga.

82′ Occasione per il Milan – Hauge sfugge sulla sinistra e guadagna il fondo, virata e cross in mezzo ma libero la difesa giallorossa.

83′ Tiro di Saco – Nasti ruba la sfera e serve Saco che da limite dell’area prova il destro! Palla alta.

86′ Occasione per la Roma – Azione personale di Ciervo che si porta palla sul destro e tira verso la porta rossonera, Jungdal respinge verso Providence che conclude sul fondo.

90′ Due minuti di recupero – Altri 120 secondi decretati dal direttore di gara.

90+1′ Tiro di Obaretin – il colpo di testa è però calibrato male e termina alto.

Milan Primavera-Roma 0-0 TABELLINO

MILAN PRIMAVERA (4-3-3): Jungdal, Stanga, Michelis, Obaretin, Frigerio, Brambilla (80′ Saco), Mionic, Kerkez (58′ Coubis), Roback (80′ El Hilali), Nasti, Hauge. A disposizione: Desplanches, Pseftis; Filì, Pobi; Bright, Di Gesù, Robotti. Allenatore: Giunti

ROMA PRIMAVERA (3-4-3): Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Feratovic; Milanese, Tripi, Satriano (65′ Ciervo), Darboe; Podgoreanu, Tall, Providence (89′ Bamba). A disposizione: Boer, Vicario, Tomassini, Bianchino, Tahirovic, Faticanti, Vetkal, Megyeri. Allenatore: De Rossi

AMMONITO: Stanga

ARBITRO: Carrione