GdS – Milan, accordo con il Barcellona per Todibo: presto l’ufficialità

Todibo sarà il primo rinforzo per il Milan a gennaio: raggiunto l’accordo con il Barcellona, manca solo il sì del giocatore

Secondo quanto affermato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe trovato l’accordo con il Barcellona per Jean-Claire Todibo. Il difensore centrale classe ’99 arriverà in rossonero con la formula del prestito con obbligo di riscatto mentre non sono ancora note le cifre dell’accordo con il club blaugrana, né la presenza o meno di un clausola di recompra in favore dei catalani.

Ora resta da raggiungere l’accordo con il giocatore che avrebbe tuttavia già dato l’ok a trasferirsi al Milan nella sessione invernale. Todibo sarà dunque il primo rinforzo che la proprietà americana regalerà a Stefano Pioli.