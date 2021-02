Gazzetta, Zlatan al Festival. Il Milan non teme distrazioni

Gazzetta, internamente un focus su Ibra più vicino a Sanremo che a Milano, il centravanti rossonero si prepara all’evento dell’anno

Gazzetta, internamente un focus su Ibra più vicino a Sanremo che a Milano, il centravanti rossonero si prepara all’evento dell’anno: “Zlatan al Festival. «Ed ora faremo un altro record». Il Milan non teme distrazioni”. E ancora: “L’interista Amadeus promette: «È un numero uno in tante cose, lo vedrete». Il calendario degli allenamenti ancora da definire”.

MILAN-UDINESE- E a proposito di calendario, Gazzetta fa il punto sulle criticità relative alla presenza di Ibra in campo con i suoi compagni: “Lo snodo complicato- si legge- è Milan-Udinese, orario ancora da definire. La lega ci sta pensando-prosegue la rosea- anche in considerazione delle questioni relative allo share televisivo”. In sintesi il 3 marzo, andrà in scena la seconda serata del Festival ed il Milan affronterà l’Udinese a San siro, la Lega starebbe valutando un cambio orario di tutte le gare.