Gazzetta: “San Rebic, il croato entra e si scatena. Aria nuova con Ibra”

Gazzetta, Lunedì 20 Gennaio, in taglio alto l’immagine di Rebic che rimarrà nella memoria dei tifosi rossoneri per molto tempo grazie alla sua doppietta

Gazzetta dello sport, terza vittoria consecutiva per il Milan di Pioli tra campionato e Coppa Italia, battuta anche l’Udinese ma non senza senza soffrire. Una vittoria ancora più bella per il popolo rossonero che al minuto 93 esulta come non faceva da tempo.

ARIA NUOVA IBRA- “San Rebic, il croato entra e si scatena. Aria nuova nel Milan di Ibra.” Così la rosea di questa mattina.