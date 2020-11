Gazzetta, Pioli l’allenadrone: è in diretta con il Milan tra video e telefono

Gazzetta, in prima pagina ed internamente la rosea ironizza sul metodo di lavoro utilizzato dal tecnico rossonero per star vicino alla squadra

Gazzetta, in prima pagina ed internamente la rosea ironizza sul metodo di lavoro utilizzato dal tecnico rossonero per star vicino alla squadra. Pioli d qualche giorno è in quarantena causa Covid ma non basta questo per fermare la sua voglia di essere presente a Milanello, dove i ragazzi si preparano alla sfida di domenica con il Napoli, seguiti prima da Murelli ed ora da Bonera.

L’ALLENADRONE- Ed è proprio un drone ad aiutare il tecnico a seguire la squadra, oggi la tecnologia fornisce tutti i mezzi necessari per non perdere più nulla: “L’allenadrone. Pioli-no stop in diretta con il Milan. Li osserva in video e li carica al telefono“.