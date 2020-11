Gazzetta, Napoli-Milan si accende in mediana, Bakayoko contro Kessie nella gara di questa sera del San Paolo, sfida scudetto di forza

SI CONOSCONO- Come riporta il quotidiano e ovviamente come sappiamo tutti, i due giocatori si conoscono dai tempi in cui fortificavano la difesa di Gattuso, creando una diga quasi da Champions League. Quando Bakayoko arrivò a Milano ci mise un po’ ad integrarsi con il gruppo ma Kessie rassicurò: «Ci conosciamo da una vita e abbiamo chiacchierato un po’ prima che venisse a Milano. Dategli tempo perchè metterà in mostra tutte le sue qualità».