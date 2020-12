Gazzetta, Milan: ritrova Theo e fuori casa vola. Il primato non stanca mai

Gazzetta, focus interno sulle condizioni di salute di un Milan reduce da due pareggi e falcidiato dagli infortuni dopo quello doppio di Ibra

RIECCO THEO- “Riecco Hernandez– si legge a pag.10- lo spagnolo che a Marassi non c’era e la sua mancanza si è sentita moltissimo. Fra l’altro Theo era da poco tornato al gol: la sua energia e il suo talento saranno fondamentali per vivacizzare la fascia sinistra, che al Milan ha dato tanto, anche nelle ultime partite dell’anno solare. Pioli lo ha fatto riposare contro il Genoa per non provocare guai peggiori: il francese è sempre più un uomo chiave“