Gazzetta: “Milan, Piatek in vetrina. Con 30 milioni si parte”

Gazzetta dello sport, Mercoledì 15 Gennaio, in taglio basso il mercato rossonero con l’immagine di Piatek in primo piano

Gazzetta dello sport, Piatek in prima pagina odierna, associato al mercato rossonero in uscita. C’è la possibilità che vada via ma solo previo offerta da 30 milioni di euro minimo.

CON 30 MILIONI- “Milan, Piatek in vetrina. Con 30 milioni si parte”. Così la rosea di questa mattina, sul centravanti polacco ci sarebbero Aston Villa e Tottenham, due ottime occasioni per rilanciarsi a dovere in un campionato di primissimo livello.