Gazzetta, Milan ed Inter prove di fuga. Pioli carica Calhanoglu

Gazzetta, Milan ed Inter alla prova del nove in chiave scudetto, con due vittorie staccherebbero i molto la Juve fermata dalla Fiorentina

Gazzetta, Milan ed Inter alla prova del nove in chiave scudetto, con due vittorie staccherebbero i molto la Juve fermata dalla Fiorentina. Una prova del nove a tutti gli effetti perchè l’Inter in caso di vittoria andrebbe a più 9 mentre il Milan addirittura a più 10 a metà stagione. Niente male ma prima la Lazio, con Pioli che chiede un ultimo sforzo prima della sosta.

MOTIVAZIONE LAZIO- Ora che la Juve ha tre punti in meno causa sentenza Napoli, la Lazio potrebbe raggiungerla a 24, il che significa una motivazione per la squadra di Inzaghi in chiave Champions, chiudere al quarto posto sarebbe un sogno, per questo la gara con il Milan sarà una battaglia fino all’ultimo.