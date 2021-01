Gazzetta, Mandzukic a Milano: accordo per sei mesi e obiettivo Champions

Gazzetta, Mandzukic è a Milano dove sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto semestrale con obiettivo Champions

Gazzetta, Mandzukic è a Milano dove sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto semestrale con obiettivo Champions: “Al croato 1,8 milioni fino a giugno e prolungamento in caso di arrivo tra le prime 4. Che coppia d’attacco con Zlatan”. Così la rosea che stamattina spiega la situazione che ha portato il Milan ad acquisire l’attaccante croato.

I DETTAGLI- “E ieri– si legge a pag. 10- il vertice pomeridiano ha permesso di mettere velocemente in chiaro gli elementi di un accordo che era stato imbastito a inizio settimana. Mandzukic sottoscrive un contratto per sei mesi con un ingaggio da 1,8 milioni netti, ma in parallelo sono state poste le basi per un accordo a più lungo termine. Formalmente- prosegue la rosea- il Milan si riserva l’opzione di prolungare l’intesa sino al 2022 a due condizioni: la qualificazione in Champions del Milan e un rendimento del giocatore in linea con le aspettative. È stato inoltre fissato un totale di presenze nelle varie competizioni”.