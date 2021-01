Gazzetta, Derby: vedo doppio. Milan ed Inter oggi alle 18, poi la coppa Italia martedì sera, apertura dei quarti di finale in gara secca

Gazzetta, Derby: vedo doppio. Milan ed Inter oggi alle 18, poi la coppa Italia martedì sera, apertura dei quarti di finale in gara secca. La prima pagina odierna della rosea gioca un po’ con Pioli e Conte, entrambi esultanti, rispettivamente con le maglie di Milan ed Inter: “Pioli, con Mandzukic, all’assalto dell’Atalanta per il titolo d’inverno. Conte in agguato a Udine. Poi si ritroveranno faccia a faccia a San Siro in Coppa Italia: le quattro giornate di Milano”.

UNA SETTIMANA DI FUOCO- Oggi alle 18 Milan-Atalanta ed Udinese-Inter, chi vince prende tutto, si perché in palio c’è il titolo d’inverno per le milanesi e l’allungo momentaneo sulla Juventus, per i bergamaschi 3 punti che farebbero molto comodo dopo due pareggi, per l’Udinese invece la possibilità di uscire dal pantano della zona retrocessione. Milan ed Inter si ritroveranno poi di fronte martedì sera in Coppa Italia, per eliminarsi dalla competizione.