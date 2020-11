Gazzetta dello sport, Pobega cresce: è rossonero e tornerà

Gazzetta, internamente un focus sul prossimo mercato rossonero con Pobega protagonista sia in nazionale che con lo spezia dove è in prestito

Gazzetta, internamente un focus sul prossimo mercato rossonero con Pobega protagonista sia in nazionale che con lo spezia dove è in prestito. Il ragazzo si sta esprimendo a livelli ottimali, è sotto contratto con il Milan per 5 anni e Pioli lo attende come riferisce la rosea di questa mattina.

POBEGA CRESCE- “Pobega cresce: tornerà”. Pare di capire che non ci siano più dubbi sul ritorno del centrocampista 1taliano, nato a Trieste il 15 luglio del 1999, un altro di quell’annata che sta generando futuri campioni, dei quali 7 sono già al Milan.