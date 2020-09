Gazzetta: “Chiesa sorpresa del diavolo. Fiorentina disposta a trattare”

Gazzetta, al centro della prima pagina il Milan con Federico Chiesa accostato ai rossoneri nel caso non riuscisse l’affare Milenkovic

FIORENTINA DISPOSTA- “Chiesa sorpresa del diavolo”. Titola così la rosea che poi aggiunge: “Al Milan interessa Milenkovic, la Fiorentina non ci sente ma disposta a trattare per l’attaccante della nazionale”. Così la rosea che internamente spiega che potrebbe essere l’ideale per un giocatore come Ibra.