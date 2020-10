Gazzetta, bella Italia ma non morde. Il primato è salvo, mercoledì l’Olanda che contro la Bosnia fa un favore enorme agli azzurri

NON MORDE- “Bella Italia ma non morde”. Questo il titolo scelto dal quotidiano per sottolineare le defezioni in attacco, poi approfondisce: “In Polonia finisce 0-0, il primato è salvo, mercoledì l’Olanda”. E ancora: “Gli azzurri dominano, manca soltanto il goal. Mancini: «Sprecato troppo però il campo era terribile».