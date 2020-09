Italia-Olanda di Nations League si disputerà al Gewiss Stadium di Bergamo: questa la decisione presa da Figc e Uefa

La Figc ha definito, d’intesa con Knvb e Uefa, anche la nuova sede di Italia-Olanda, 4ª giornata di Nations League: si disputerà al Gewiss Stadium di Bergamo. Ecco la motivazione spiegata attraverso un comunicato:

“Lo spostamento da Milano a Bergamo – spiega la Federcalcio – è motivato dal fatto di non utilizzare il più grande stadio italiano, il Meazza, in un incontro a porte chiuse, optando per uno stadio recentemente rinnovato per ospitare la Champions League e una città simbolo per il prezzo pagato in termini di vittime durante la pandemia Covid-19. Gli Azzurri, che saranno a Bergamo dal 12 ottobre, avranno l’occasione di rendere un omaggio alla città, nel rispetto delle disposizioni vigenti”.