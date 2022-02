Gazidis: «Vi racconto della malattia e la reazione dei tifosi del Milan»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole dell’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, intervistato da Gulf News.

MALATTIA – «Ho scoperto della malattia quasi casualmente, dopo esami clinici di ottimo livello sostenuti in Italia, peraltro senza sintomi. Sono stato fortunato. Quel giorno del mio ritorno allo stadio è stato un momento unico, in cui mi sono commosso. I tifosi milanisti sono stati davvero speciali e non lo dimenticherò»