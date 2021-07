Gazidis, tanti messaggi d’affetto sui social e dai tifosi rossoneri

Ivan Gazidis nei giorni scorsi aveva dichiarato di essere malato, in attesa di cure specializzate. Il dirigente rossonero ha ricevuto moltissimi messaggi

Anche il tifo rossonero, come sempre, ha fatto la sua parte per far sentire la vicinanza nella battaglia alla malattia.