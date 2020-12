Gazidis: «Maldini è il club, sia per il passato che per il presente»

Gazidis ha parlato ai microfoni di Skysport UK, nell’occasione anche un pensiero a Maldini, protagonista ieri ed oggi come fosse il Milan

SU MALDINI- «Il terzo elemento di questo triumvirato è Paolo Maldini che rappresenta il club, lui è il club ma non solo per quello che rappresenta per il passato ma anche per quello che è oggi. Paolo sta facendo un lavoro incredibile per ricreare un’immagine del Milan per la generazione futura, mantenendo intatti i valori del club perché li conosce così bene ma pensandoli anche per il futuro».