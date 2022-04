Gazidis lascia il Milan? Progetto Champions ma lui può fare un passo indietro. L’attuale ad rossonero resterebbe fedele ad Elliott

Investcorp vuole aggiungere alla ritrovata solidità del Milan un altro tassello: non basta aver riconquistato i vertici della Serie A, l’obiettivo ambizioso dell’eventuale nuova proprietà sarebbe quello di compiere la stessa scalata in Europa. Non più riaffacciarsi in Champions, ma partecipare da protagonisti.

Se Alardhi (presidente Investcorp) avrà un ruolo operativo nel club è ancora troppo presto per dirlo: se non lui, ci saranno i suoi uomini di maggior fiducia. Al contrario potrebbe scegliere di fare un passo indietro Ivan Gazidis, a.d. rossonero dal 2018 e manager legato a Elliott da una stima reciproca ancora più datata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.