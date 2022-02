Gazidis: «Ecco quanto sono cresciuti i tifosi del Milan»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole dell’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, intervistato da Gulf News

TIFOSI – «La partnership ormai consolidata nel tempo con Fly Emirates e le tante partnership in zona hanno portato a rafforzare il brand Milan, con un sostanzioso incremento dei tifosi: 2,5 milioni solamente negli Emirati Arabi Uniti, 500 milioni in tutto il mondo. Ci siamo riusciti anche digitalizzando, con una forte presenza su ogni social e nel mondo comunicativo. Il calcio cambia in continuazione: non è uguale a quello di 20 anni fa, ne lo sarà – rispetto al presente – tra altri 20. Bisogna restare al passo coi tempi»