Gazidis: «Dobbiamo sensibilizzare i nostri tifosi, sappiamo cosa va fatto»

Ivan Gazidis è intervenuto al webinar di “Parole O_Stili” parlando di sportività e di Milan. Le sue parole nel corso dell’intervista:

«Il tema che stiamo affrontando oggi è fondamentale anche per il mondo del calcio. Il calcio riflette i problemi della società ma allo stesso tempo può avere un impatto positivo per il cambiamento. L’adesione di AC Milan al Manifesto è un nuovo step nel percorso di responsabilità sociale iniziato da alcuni anni».

OBIETTIVI – «Abbiamo una visione e degli obiettivi molto chiari su questo tema. Abbiamo promosso il manifesto RespAct per essere più inclusivi e tolleranti. RespAct vuol dire soprattutto azioni concrete. Il nostro manifesto ha quattro aree di intervento: sensibilizzazione, educazione, prevenzione e collaborazione. Esistono problemi di intolleranza e razzismo nella società, tutti abbiamo forme di pregiudizio, a volte possiamo sbagliare».

TIFOSI – «Dobbiamo sensibilizzare i nostri tifosi con messaggi positivi e combattere ogni forma di discriminazione senza accusare o giudicare nessuno ma attraverso la riflessione e la condivisione. Per quanto riguardo l’educazione crediamo sia fondamentale condividere con le nuove generazione i valori di equità, rispetto e inclusività».

PROGETTO – «Il nostro progetto, Tutti i colori del calcio, coinvolge migliaia di giovani con il contributo di esperti, insieme ai giocatori dei nostri team e al management del club. Un progetto importante che ci rende orgogliosi, portato avanti dal nostro CRS Team. Il nostro club investe sempre in prevenzione, con tecnologie per individuare comportamenti violenti e discriminatori sia in location fisiche che in digitale».

SOCIAL – «Collaboriamo con piattaforme social e istituzioni per mitigare possibili episodi negativi. Con le nostre azioni vogliamo ispirare il mondo del calcio, gli altri club, le istituzioni, i media. Solo se lavoriamo insieme possiamo migliorare. Insieme alla Lega Serie A abbiamo lanciato una campagna contro il razzismo».

INCLUSIVITA‘ – «Vogliamo essere inclusivi. Abbiamo un accordo con l’Ente Nazionale Sordi per rendere accessibili tutti i nostri contenuti, anche per le conferenze di Mister Pioli con la traduzione simultanea nel linguaggio dei segni. In chiusura, sono felice di rappresentare il Milan e di portare avanti un messaggio positivo, un percorso di crescita e di responsabilità».