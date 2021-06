Gazidis a MilanTV: «Tomori? L’incubo di ogni attaccante»

Ivan Gazidis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue dichiarazioni su Fikayo Tomori

Ivan Gazidis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTV in cui ha rilasciato qualche dichiarazione su Fikayo Tomori, appena riscattato dal club rossonero. Le sue parole.

«Per un attaccante, Tomori è un incubo. Niente è facile con lui, non è possibile batterlo in velocità e nemmeno con la forza. Abbiamo giocatori moderni con forza e velocità. Vogliamo giocatori in grado di crescere nel nostro club».