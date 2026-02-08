Calciomercato
Gatti Milan, spunta il clamoroso retroscena: tentativo in extremis del Diavolo! La ricostruzione
Gatti Milan, Igli Tare ha provato a portarlo a Milanello nell’ultimo giorno del mercato invernale: no secco della Juve
Il mercato invernale del Milan si è chiuso con un ultimo, clamoroso tentativo per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri. Oltre ai profili di Disasi e alle manovre per Gila, emerge oggi un retroscena svelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira: il club rossonero ha provato a strappare Federico Gatti alla Juventus proprio sul traguardo finale della sessione.
Gatti Milan, la dinamica: Il tentativo di Tare
Il Direttore Sportivo Igli Tare, conscio della necessità di un centrale di temperamento e fisicità per completare il pacchetto arretrato, ha bussato alla porta della Continassa con una proposta precisa:
- L’Offerta: Il Milan ha messo sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto. Un’operazione pensata per testare l’impatto del difensore azzurro nel sistema di Allegri senza impegnare immediatamente l’intero budget estivo.
- Il Muro Bianconero: La risposta della Juventus è stata un “no” secco. Nonostante le rotazioni di Spalletti, i bianconeri hanno preferito non rinforzare una diretta concorrente per il secondo posto (attualmente occupato dai rossoneri a +7 sulla Roma) e non privarsi di un elemento affidabile a metà stagione.
- La Strategia di Allegri: Il tecnico toscano, che ha allenato Gatti a Torino, aveva dato il suo benestare tecnico, vedendo nel centrale italiano quell’aggressività necessaria per alternarsi con Tomori e Pavlovic nella difesa a tre.
Cosa cambia ora?
Il mancato arrivo di Gatti, unito al veto societario su Disasi, conferma come il Milan abbia preferito non accettare condizioni sfavorevoli, virando ora con decisione su Mario Gila per l’estate. La priorità resta quella di investire su profili giovani e di prospettiva, mantenendo però alta la guardia sulla solidità del reparto in vista della trasferta di Pisa.
