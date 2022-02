ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gasperini: «In Europa League vogliamo far bene, contento per Malinovskyi». Le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo Olympiacos-Atalanta su Malinovskyi e la guerra in Ucraina:

«Gli avevo chiesto se si sentiva di giocare, sono contento per lui per questa doppietta ed il calcio a volte non risolve i problemi ma può dare un piccolo contributo per rendere tutti più vicini»

