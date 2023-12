Gasperini tuona: «Se l’Atalanta non va in Champions è una stagione brutta». Le parole del tecnico

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato a DAZN della lotta Champions, zona in cui risiede anche il Milan.

PAROLE – «Facciamo una bella cosa, l’obiettivo è la Champions. Se l’Atalanta non va in Champions è una stagione brutta, se va in Europa League normale, se non ci va disastrosa. Lo scudetto purtroppo non riesce a vincerlo, sarà per i prossimi anni. Così gli obiettivi sono dichiarati anche da parte mia e son finiti. Non c’è un giorno in cui voi non parliate di Champions. Unico ritornello non sono le partite, chi gioca, chi non gioca, non ve ne frega un tubo. L’unico metro di misura è se l’Atalanta deve andare in Champions, benissimo, quello è l’unico obiettivo che può determinare il risultato dell’Atalanta. Ve lo dico io: se l’Atalanta non va in Champions, è un disastro. Vi sto dicendo: l’unico obiettivo valido è la Champions, tutto il resto è emmenthal»