Garbo esalta il Milan: «Allegri sta facendo qualcosa di storico, anche se fare peggio dello scorso anno…»

Garbo analizza a TMW Radio la striscia record di 20 risultati utili dei rossoneri ed elogia così il lavoro di Massimiliano Allegri

Il momento d’oro del Milan continua a stupire addetti ai lavori e tifosi, trovando riscontri entusiastici anche nelle analisi dei principali opinionisti sportivi. Durante una diretta su TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha commentato l’incredibile inversione di tendenza della squadra rossonera, attribuendo grandi meriti alla gestione tecnica di Massimiliano Allegri. La solidità ritrovata dal Diavolo non è solo frutto del caso, ma di un lavoro profondo che ha riportato il club ai vertici del calcio italiano.

Garbo ha sottolineato come l’allenatore livornese sia riuscito a risollevare una situazione che sembrava compromessa, imprimendo la propria mentalità vincente al gruppo: «Era impossibile fare peggio, Allegri ci ha messo qualcosa del suo». Il riferimento è alla crescita esponenziale nelle prestazioni e, soprattutto, nella continuità dei risultati che ha caratterizzato gli ultimi mesi della stagione milanista.

Garbo, una striscia da record per puntare al vertice

Il dato che più impressiona nella gestione Allegri è la capacità della squadra di non uscire mai sconfitta dal campo per un periodo prolungato, un fattore che nel lungo periodo premia sempre in ottica scudetto.

Secondo l’analisi di Garbo, i numeri parlano chiaro e pongono il tecnico in una dimensione d’eccellenza nella storia recente del club: «20 risultati utili consecutivi sta facendo qualcosa di storico». Questa striscia di imbattibilità ha permesso al Milan di scalare posizioni e di guardare con estrema fiducia al prosieguo del campionato, nonostante la rosa possa sembrare, sulla carta, meno profonda di quella di altre concorrenti. Ora la sfida per Allegri sarà mantenere alta la tensione nervosa per trasformare questa striscia in un traguardo concreto a fine stagione.