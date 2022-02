Garbo elogia Maignan: «Valore aggiunto del Milan »

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Daniele Garbo intervenuto durante il programma Maracanà di TMW Radio, ha elogiato le qualità di Maignan, portiere del Milan

Daniele Garbo intervenuto durante il programma Maracanà di TMW Radio, ha elogiato le qualità di Maignan, portiere del Milan:

«Maignan? Non era facile sostituire Donnarumma e lo sta facendo alla grande. Io penso che abbia un rendimento addirittura superiore a quello di Donnarumma, è uscito molto bene da un infortunio difficile per un portiere. È un valore aggiunto per i rossoneri».