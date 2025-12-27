Garbo attacca la Lega Serie A: «Sembrano i musicisti sul Titanic»

Garbo critica duramente i vertici del calcio italiano dopo il caso Milan-Como a Perth: «Spero ne azzecchino una»

Il clima natalizio non placa le polemiche intorno alla gestione del calcio italiano. Durante l’ultimo appuntamento con Maracanà, programma in onda su TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha lanciato un messaggio durissimo rivolto ai vertici della Lega Serie A. Al centro della critica c’è la gestione complessiva del movimento, apparsa deficitaria in particolare dopo il discusso caso della sfida tra Milan e Como a Perth, un’operazione che ha sollevato non pochi dubbi sulla reale utilità e immagine del nostro campionato all’estero.

Garbo, interpellato su chi meritasse una “letterina di Natale” per i fallimenti dell’anno solare, non ha usato giri di parole per descrivere l’operato dei dirigenti, rei di non avere una visione chiara per il rilancio del sistema calcio.

Garbo, la metafora del Titanic e il futuro del calcio italiano

La critica si è fatta particolarmente pungente quando il giornalista ha paragonato l’attuale classe dirigente a chi tentava di distrarre i passeggeri durante il naufragio più famoso della storia. “Mando la letterina ai dirigenti della Lega di Serie A, dato che a volte mi sembrano i musicisti che suonano sul Titanic che affonda“, ha dichiarato Garbo, sottolineando un senso di imminente pericolo ignorato da chi tiene il timone.

Il messaggio si chiude con un auspicio che sa di amaro sarcasmo: “Mi auguro che prima o poi ne azzecchino una”. La polemica evidenzia il malumore di molti addetti ai lavori verso decisioni – come le amichevoli o le gare disputate a migliaia di chilometri di distanza – che sembrano privilegiare logiche commerciali immediate a scapito della credibilità e del benessere dei club e dei tifosi.