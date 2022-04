Garanzini sulla vittoria del Milan: «Una sorta di ribellione ad un finale che sembrava scritto». Ecco le sue parole

Gigi Garanzini ha commentato così la vittoria di ieri sera del Milan contro la Lazio. Ecco le sue parole:

«Si è arreso il Napoli, in maniera davvero ingloriosa. Non certamente il Milan, che ha trovato in pieno recupero la rimonta all’Olimpico dopo averla strameritata con una partita di vero, grande coraggio. Gli exit poll continuano a dire Inter […]. Ma una squadra capace di ribellarsi ad un destino che pareva segnato […] è capace di imprese ulteriori e tutto può ancora succedere. Era sembrata fatale al Milan la partenza in fotocopia nel giro di cinque giorni. […] In entrambi i casi bravi gli avversari ma meno, molto meno gli oppositori di fascia sinistra, Hernandez-Kessie. […] il Milan lungi dall’arrendersi è ripartito con coraggio, dominando l’intero primo tempo e creando un gran numero di occasioni per pareggiare, e non solo. Leao trascinatore, protagonista e insieme un tantino egoista, ma l’intera squadra ad assecondarne gli estri, gli slanci e a cercare ogni genere di soluzione alternativa. Una sorta di ribellione collettiva ad un finale che sembrava scritto, e che il coraggio della squadra è riuscito invece a ribaltare. Di fronte c’era un avversario più morbido, questo è oggettivo, perché la Lazio non è l’Inter […]. […] Poi i cambi di Pioli, che hanno contemplato anche il discutibile sacrificio di Giroud per il simulacro di Ibrahimovic. Che era a stento in grado di partecipare, altro che fare la differenza come ai tempi belli. Eppure, dopo aver sprecato nel sotto-finale un pallone che ai suoi bei dì avrebbe infilato a occhi chiusi, ha trovato il modo nel finale vero di girarne uno in mezzo per Tonali che l’ha spinto in porta. Un mezzo regalo laziale, anche di più. Ma certi regali bisogna saperseli meritare»