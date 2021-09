Ganz: «È stata una battaglia ma abbiamo vinto meritatamente»

Maurizio Ganz ha parlato ai microfoni di MilanTV dopo la vittoria delle rossonere sul campo della Sampdoria. Le sue dichiarazioni

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha rilasciato qualche dichiarazione al termine della vittoria delle rossonere sul campo della Sampdoria. Le sue parole: «Un campo difficile, lo conosco molto bene perché nel 1984/85 ci giocavo con gli Allievi Regionali. La palla non esce mai, un campo difficile, una battaglia dal primo all’ultimo minuto, ma una battaglia vinta meritatamente. Abbiamo creato occasioni, costruito tanto, vero che dietro abbiamo avuto fortuna in 2-3 occasioni però abbiamo più creato che subito.»

FORZA DELLA SQUADRA – «La nostra squadra deve giocare a calcio, meno lanci lunghi facciamo, se non verso la porta avversaria, e meglio è. Palla a terra siamo bravi, abbiamo una tecnica assoluta per mettere in difficoltà le altre squadre.»

CENTROCAMPO – «Abbiamo tante giocatrici che possono giocare in tanti ruoli, dai due di centrocampo al trequartista: abbiamo un centrocampo molto attivo. Possiamo giocare a due, a tre e anche a quattro in mezzo al campo. Siamo sulla strada giusta.»

SULLA PARTITA – «Adesso ci godiamo questa vittoria e in settimana prepariamo la partita con la Lazio. Sono felice perché se la Sampdoria continuerà a giocare su questo campo metterà in difficoltà tantissime squadre, sono convinto di aver fatto questa vittoria. Sembra una vittoria stretta dal punteggio ma è una vittoria larga perché abbiamo avuto tante occasioni.»