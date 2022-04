Ganz: «Contro l’Empoli Arnadottir e Thomas straordinarie»

Maurizio Ganz, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha commentato la vittoria del Milan Femminile contro l’Empoli

Maurizio Ganz, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha commentato la vittoria del Milan Femminile contro l’Empoli:

ARNADOTTTIR – «Molto bene il reparto difensivo, abbiamo lavorato molto molto bene, credo che Arnadottir abbia fatto una partita straordinaria, perchè tenere Domping in quella maniera e dandole poco spazio è importante. E’ stata attenta, veloce, nei contrasti è stata sempre puntuale. Di solito non elogio mai nessuna, ma questa volta se lo merita».

BERGAMASCHI E THOMAS – «Sono contento per Bergamaschi che ha dato il là alla vittoria con l’1-0 in mischia con un esterno destro no look. E poi Lindsey, che sta facendo un campionato strepitoso, è a due gol dal capocannoniere. Anche lei ha un’occasione per poter magari vincere la classifica capocannonieri. Sarebbe per non una cosa bella»

PROSSIMI IMPEGNI – «Adesso lavoreremo con 10-12 giocatrici perchè le altre 10 saranno in Nazionale, quindi ci prepareremo al meglio per affrontare il Pomogliano. Sabato prossimo avremo al Vismara un’amichevole col Lugano, quindi ci avvicineremo alla prossima»