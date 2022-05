Ganz: «Vincere il derby è straordinario, queste guerriere hanno meritato»

Maurizio Ganz ha parlato ai canali ufficiali del club, nel post partita di Inter Milan femminile, le parole dell’allenatore rossonero

Maurizio Ganz ha parlato ai canali ufficiali del club, nel post partita di Inter Milan femminile, le parole dell’allenatore rossonero:

«Volevamo vincere, volevamo riscattare la sconfitta dell’andata, ci siamo riusciti abbiamo vinto meritatamente, una partita dominata dal primo all’ultimo minuto e gestita nella maniera giusta nonostante i due infortuni difensivi. Una vittoria che ha fatto vedere l’attaccamento di queste giocatrici alla maglia del Milan»

CAMBIO MARCIA «Quando vinci il derby è qualcosa di merviglioso di grande, queste guerriere meritano questo momento, questa vittoria nel girone di ritorno 7 vittorie tre pareggi abbiamo cambiato marcia»

JUVENTUS – «Ha dimostrato di essere più forte di tutti, in questo momento non c’è una squadra all’altezza di questa squadra ma andremo in campo con questa voglia con questa determinazione per cercare di fare risultato»