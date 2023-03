Ganz: «Abbiamo fatto una grande partita e dimostrato che il Milan non è mai morto». Le parole del tecnico del Milan femminile

Maurizio Ganz ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la vittoria nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Roma. Ecco le parole del tecnico del Milan femminile:

PARTITA – «Abbiamo fatto una grande partita, nonostante le tante assenze abbiamo stretto i denti dal primo all’ultimo minuto. Abbiamo meritato la vittoria ma dovremo allenarci bene e andare a combattere anche sabato per il ritorno».

PIEMONTE – «Martina ha fatto l’ennesimo grandissimo gol: un colpo di testa incredibile, non l’ha appoggiata ma ha tirato una cannonata. Si vede che sta bene, è in forma. Ma credo che la squadra stia giocando nella maniera giusta e la mette in condizione di fare questi grandissimi gol. Il calcio d’angolo di Dubcova è stato perfetto»

RITORNO – «Sarà una battaglia. La Roma è in forma, ha grandi giocatrici ed è meritatamente in testa al campionato. Spero di recuperare qualche giocatrice: ne mancano 5 almeno 2 spero di recuperarla. Come oggi daremo battaglia e faremo vedere che il Milan non è mai morto»