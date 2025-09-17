Galliani all’AGI: «Ritorno al Milan? A San Siro solo da tifoso, 31 anni non si dimenticano. Su Modric posso dire questa cosa»

Galliani, storico AD del Milan, ha smentito l’imminente ritorno in rossonero e ha esaltato Luka Modric: le sue dichiarazioni

Adriano Galliani, ex dirigente storico del Milan e ora figura chiave del Monza, è stato recentemente intercettato per le vie di Roma dall’agenzia di stampa AGI. Le sue parole, cariche di affetto e passione rossonera, hanno fatto sognare i tifosi milanisti, speranzosi di un suo ritorno a Casa Milan, dove il direttore sportivo Tare e l’allenatore Allegri stanno lavorando per riportare la squadra ai vertici.

Un ritorno che non ci sarà, ma il cuore batte sempre rossonero

I tifosi del Milan, che lo hanno visto assistere alla vittoria contro il Bologna a San Siro, hanno subito fantasticato su un suo possibile approdo in dirigenza. Ma Galliani, con la consueta chiarezza, ha spento ogni speranza, ribadendo la sua posizione. Le sue dichiarazioni sono state categoriche e non lasciano spazio a interpretazioni:

“Niente di vero. Io sono un tifoso del Milan, 31 anni di Milan: sono venuto a San Siro per fare il tifoso del Milan e tifare la mia squadra del cuore. L’ho sempre fatto in questi anni. Con Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan. Non è che sono andato domenica sera e basta… Quindi niente, forza Milan. Modric è un fuoriclasse. Domenica ero seduto vicino al nostro ct Gattuso e ad altri ex nostri giocatori rossoneri come Ambrosini ed ho detto loro che è un professore alla Pirlo: una volta si diceva che è uno quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto.”

Nonostante la smentita, l’amore di Galliani per i colori rossoneri è evidente in ogni singola parola. Il legame indissolubile con la squadra che ha contribuito a rendere leggendaria non si è mai spezzato. L’amministratore delegato del Monza ha precisato di essere a San Siro unicamente in veste di tifoso, una routine che porta avanti da anni, dimostrando che il suo attaccamento alla squadra va oltre ogni ruolo dirigenziale.

L’elogio a Modric e il confronto con Pirlo

Oltre a chiarire la sua situazione personale, Galliani ha avuto modo di commentare anche la partita, con un elogio particolare a un nuovo arrivato. Le sue parole sono state un vero e proprio tributo al talento di Luka Modric, centrocampista croato che sta incantando il pubblico di San Siro. Galliani ha definito Modric un “fuoriclasse” e un “professore alla Pirlo”, sottolineando come certi giocatori siano capaci di incidere in modo unico sul campo. Il paragone con Andrea Pirlo, icona del Milan che ha segnato un’epoca, è un riconoscimento enorme della qualità e della visione di gioco del croato.

Con questa dichiarazione, Galliani non solo ha smentito le voci sul suo conto, ma ha anche dimostrato di seguire con grande attenzione e passione le vicende dell’attuale Milan, che sotto la guida di Massimiliano Allegri e con le operazioni di mercato gestite da Igli Tare sta cercando di tornare ai vertici del calcio italiano. La presenza di Galliani a San Siro, così come quella di tanti altri ex campioni come Gattuso e Ambrosini, è la testimonianza di un legame profondo e duraturo che va oltre il campo e la dirigenza, alimentando i sogni di un’intera tifoseria.