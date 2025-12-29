Galliani ritrova Kakà e Seedorf a Dubai: «Vecchi amici con cui abbiamo scritto la storia del calcio»

Galliani ritrova Kakà e Seedorf a Dubai in occasione del World Sports Summit. Le parole dell’ex dirigente rossonero

Il cuore pulsante del calcio mondiale si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti per l’annuale World Sports Summit. Tra dibattiti sulle prospettive future e celebrazioni dell’anno calcistico 2025, a rubare l’occhio sono state le tantissime leggende che hanno fatto la storia di questo sport. Tra i protagonisti più attesi, una nutrita delegazione del grande Milan del passato, che ha regalato ai tifosi un momento di pura nostalgia.

Adriano Galliani, storico amministratore delegato del club, ha voluto immortalare l’incontro con due dei suoi “figli” prediletti: Ricardo Kaká e Clarence Seedorf. La foto, pubblicata sul profilo Instagram del dirigente, ritrae i tre sorridenti insieme al Presidente della FIFA, Gianni Infantino. Un’immagine che in pochi pixel racchiude l’epoca d’oro della gestione Ancelotti, fatta di trionfi europei e giocate leggendarie.

Galliani: «Vecchi amici, grande storia»

A rendere ancora più speciale lo scatto è stata la didascalia scelta da Galliani, che ha sottolineato il legame indissolubile con i due ex campioni: «A Dubai per il World Sports Summit 2025. Un’occasione per incontrare vecchi amici con cui abbiamo certamente scritto la storia del calcio».

Le reazioni dei tifosi non si sono fatte attendere, inondando il post di commenti e ricordi legati a un Milan che dominava il mondo. Il summit di Dubai non è stato solo un tavolo di lavoro istituzionale, ma si è trasformato in una passerella di gloria rossonera, confermando come il brand e i protagonisti di quella storia continuino a essere icone globali del calcio.