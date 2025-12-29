Mercato Milan, Moretto svela: «Nuovi contatti per il rinnovo di Maignan. Il problema non è l’offerta economica ma…»

Mercato Milan, Moretto torna a parlare dello spinoso rinnovo di Mike Maignan e svela che il problema non è l’offerta economica

Il futuro di Mike Maignan al Milan resta un rebus complicato. Durante un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto luce sulla reale situazione del rinnovo del portiere francese. Nonostante nei prossimi giorni sia previsto un contatto importante tra la dirigenza rossonera e il procuratore del giocatore, la strada verso la firma appare tutt’altro che in discesa.

A sorpresa, l’ostacolo principale non sarebbe di natura economica: «Il problema principale al momento non è l’offerta economica ma ricucire uno strappo risalente al febbraio 2025», ha rivelato Moretto. Maignan si sentirebbe ancora profondamente “ferito” per alcuni avvenimenti accaduti all’inizio dell’anno e, ad oggi, il suo orientamento verso la permanenza non è cambiato.

Mercato Milan, il ruolo di Allegri e le prossime tappe

In questo clima di tensione, una figura chiave sta cercando di mediare per evitare l’addio del numero uno rossonero: Massimiliano Allegri. L’allenatore, consapevole dell’importanza di “Magic Mike” per i suoi equilibri tattici e per la leadership dello spogliatoio, si sta spendendo in prima persona per convincere il portiere a restare.

I prossimi giorni saranno decisivi. Il vertice con l’entourage servirà a capire se ci sono i margini per sanare la ferita di febbraio o se il Milan dovrà iniziare a guardarsi intorno. Al momento, però, la fumata bianca resta un’ipotesi lontana e la ferma posizione di Maignan continua a preoccupare i tifosi e la società.