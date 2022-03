Galliani elogia Tonali: «Un giocatore top, ecco chi mi ricorda»

Adriano Galliani ha parlato in occasione della presentazione del libro di Peppe Di Stefano. Queste le sue parole

Adriano Galliani ha parlato in occasione della presentazione del libro di Peppe Di Stefano. Queste le sue parole raccolte da Calciomercato.com su Tonali:

«E’ un mediano, ma non è Pirlo. Tonali secondo me, ora dico un’eresia, somiglia più a Gattuso che Pirlo. È un giocatore diverso, buonissimo. Lo vedo un grande mediano, ruba un sacco un di palloni come faceva Gattuso. Un giocatore top, perfetto nel centrocampo a 2 e non nel centrocampo a 3. Il mio sogno sarebbe stato quello di fare l’allenatore, ma mi è toccato fare il dirigente (ride, ndr). Giocare a due o a tre a centrocampo è diverso»

