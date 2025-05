Galliani ha speso bellissime parole per Silvio Berlusconi e ha anche scelto il miglior acquisto fatto ai tempi del Milan

LE PAROLE: «E’ stato il mio maestro di vita per 45 anni. Mi diceva: “Se incontri una persona concava, fatti convesso. Se incontri una persona convessa, fatti concavo. Per molti è un tabù, ma io ne ho uno e lo dico apertamente. In 31 anni di Milan per me il miglior acquisto è stato Marco Van Basten».