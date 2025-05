Galliani, le parole per Alessandro Nesta. L’ex calciatore del Milan non sarà più il tecnico dei brianzoli

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato del futuro di Alessandro Nesta. L’ex calciatore di Milan e Lazio lascerà i brianzoli. Queste le parole di Galliani rilasciate al Golden Boy Awards ai microfoni di Sky Sport:

LE PAROLE: «Il Monza dovrebbe cambiare allenatore. Rispetto e stimo Alessandro Nesta come calciatore, come uomo e come allenatore. Ma dopo una retrocessione è giusto che le nostre strade si separino. Stiamo già parlando con qualche allenatore per il prossimo anno».