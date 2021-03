Galli: «Pioli? Il segreto della sua forza è racchiuso in altre caratteristiche»

Galli, a Gazzetta dello sport parla l’ex portiere rossonero, ovviamente tornando sulla recente eliminazione in Europa e sull’obiettivo

Galli, a Gazzetta dello sport parla l’ex portiere rossonero, ovviamente tornando sulla recente eliminazione in Europa e sull’obiettivo. Le sue parole.

SU PIOLI- «Firenze? In entrambe le situazioni Pioli si era posto come riferimento. I giocatori gli vogliono bene davvero, è una persona ed un allenatore credibile che vive il rapporto con la squadra. Se ti arrabbi, e penso a quando Ibra non gradiva qualche sostituzione passa subito perchè riconosce che tutto ha una logica. Questo vuol dire gestire bene lo spogliatoio. Non sarà Guardiola ma di Pep ce n’è uno, come di Messi e Ronaldo. Nel calcio esistono dei valori e Pioli è un valore assoluto come uomo e come professionista».