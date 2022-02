Galli: «Vidris che recupera palla e infila Zenga, che ricordi...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli, ex portiere rossonero ha detto la sua sul derby del suo cuore:

«Ho vissuto tanti derby e per fortuna ne ho persi pochissimi (uno su 8 tra i pali, ndr), ma uno in particolare, devo ammetterlo, resta nella memoria: era il derby di fine aprile 1988, vincemmo due a zero in una partita senza storia. Loro di fatto non superarono la metà campo, furono completamente annullati. Non ci fu gara anche perché il nostro Milan era troppo forte: eravamo in un momento d’oro. Arrivavamo dalla vittoria in casa della Roma e andammo poi a vincere sul campo del Napoli, il primo maggio per 3 a 2, partita determinante per il vantaggio scudetto. In quel derby fu come prendere la rincorsa decisiva: gli avversari si arresero al nostro strapotere fisico e tattico. L’immagine del raddoppio fu emblematica, Virdis in pressing che ruba palla a Passarella e infila Zenga: se anche Virdis si metteva a far pressione significava che eravamo proprio al massimo… Ricordo la parte nerazzurra di San Siro quasi rassegnata: l’Inter non aveva mai mollato, ma noi non demmo loro respiro.»