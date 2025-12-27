Galli critica così Theo Hernandez: «Nessun rimpianto, al suo posto avrei evitato di parlare…»

Galli critica l’ormai ex rossonero Theo Hernandez dopo la sua recente intervista. Ecco le sue parole

In un intervento esclusivo su Gazzetta.it, Filippo Galli ha analizzato con lucidità l’evoluzione tattica del Milan nel corso di questa stagione. A differenza di alcune critiche recenti, l’ex colonna della difesa rossonera ha voluto premiare il lavoro svolto sulla fase di non possesso. Secondo Galli, l’organizzazione difensiva ha fatto passi da gigante: il Milan attuale si distingue per la capacità di ricompattarsi rapidamente sotto la linea della palla non appena persa la sfera, mantenendo i reparti corti e aggressivi senza però commettere l’errore di schiacciarsi troppo a ridosso della propria area.

L’analisi si è poi spostata su un tema decisamente più spinoso: le recenti dichiarazioni di Theo Hernandez. Il terzino francese, ceduto dal club, aveva rilasciato parole che non sono passate inosservate, commentando il momento delicato della sua ex squadra. Galli non ha usato giri di parole per esprimere il suo dissenso, definendo «un malcostume» quello di intervenire dall’esterno quando una vecchia società attraversa delle difficoltà. Per l’ex difensore, certi interventi andrebbero evitati per rispetto verso il club e i suoi tifosi.

Galli, la sua sentenza: «Nessun rimpianto per Theo»

Il giudizio finale su Hernandez è stato netto e senza spazio per le interpretazioni. «Se io voglio bene al Milan, gliene voglio sempre», ha dichiarato Galli, sottolineando come l’attaccamento ai colori rossoneri non debba dipendere dalle circostanze o dai momenti di crisi. L’ex difensore ha poi chiosato in maniera categorica, affermando di non provare alcuna nostalgia per il calciatore francese e di non avere alcun rimpianto per la sua partenza, ribadendo la sua totale fiducia nel nuovo corso tecnico della squadra.