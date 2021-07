Galeone: «Solo il Milan si sta muovendo con chiarezza sul mercato»

Giovanni Galeone ha elogiato l’operato del Milan sul mercato. L’ex allenatore nonché mentore di Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla GdS

«Sul mercato l’unica squadra che per ora si muove bene e con chiarezza è il Milan. Dobbiamo aspettare gli sviluppi di acquisti e cessioni, ma in pole position metto Juve e Inter, in seconda fila Roma e Milan. I rossoneri lavorano a un bel mix di giovani e esperti. Giroud è una gran mossa, da solo o in coppia con Ibra può scavare differenze».