Galderisi: «Scudetto? Sarebbe giusto che si giocasse in contemporanea». Le dichiarazioni dell’ex allenatore a Sky Sport

Giuseppe Galderisi ha parlato di questo finale di stagione nella corsa Scudetto. Le sue dichiarazioni sulle ultime gare di Inter e Milan.

«Non è bello andare a giocare dopo quello che è successo dall’altra parte. È meglio giocarsela alla pari, secondo me sarebbe giusto se tutte e due giocassero lo stesso giorno. Non so se è possibile, però l’Inter gioca stasera, il Milan domenica e avrà la pressione di dover vincere per forza. Da ex giocatore e allenatore secondo me non va bene.»